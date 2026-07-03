¿Por qué no juega Julián Álvarez en Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

Lionel Scaloni dejó a Julián Álvarez fuera del once titular ante Cabo Verde por una combinación de factores.

Argentina enfrenta este viernes a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce de eliminación directa que se disputará en el Miami Stadium. La Albiceleste llega como vigente campeona del mundo y buscará meterse entre los 16 mejores ante una de las grandes sorpresas del torneo.

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Una de las decisiones más llamativas estuvo en el ataque: Julián Álvarez quedó fuera del once titular. El delantero comenzará el partido desde el banco de suplentes, en una determinación que mezcla cuestiones tácticas, su rendimiento en los primeros partidos y una condición física que no llegó en su mejor punto al Mundial.

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Por qué no juega Julián Álvarez

La decisión de Scaloni se explica por varios factores. El primero tiene que ver con su presente futbolístico: el delantero no logró mostrar su mejor versión en los primeros partidos del Mundial, donde ingresó desde el banco y no terminó de pesar como Argentina necesitaba en los metros finales.

Además, Julián llegó al torneo arrastrando una lesión desde el cierre de la temporada con Atlético Madrid. Aunque está disponible y forma parte de la convocatoria, no arribó al Mundial al 100% desde lo físico, algo que condicionó su lugar dentro de la rotación ofensiva de Scaloni.

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En ese contexto, el cuerpo técnico prefirió no exigirlo desde el arranque en un partido de eliminación directa. La idea es conservarlo como una variante para el complemento, especialmente si Argentina necesita más presión, movilidad o atacar espacios con piernas frescas.

Quién lo reemplaza

El lugar de Julián Álvarez será ocupado por Lautaro Martínez, que acompañará a Lionel Messi en el ataque argentino. Scaloni se inclinó por el delantero del Inter para tener una referencia más clara dentro del área y mayor presencia ante una defensa de Cabo Verde que probablemente juegue replegada durante varios tramos del partido.

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La elección de Lautaro también responde al tipo de partido que imagina Argentina. Ante un rival que buscará cerrar espacios y sostener el cero cerca de su arquero, Scaloni apuesta por un nueve más fijo, capaz de fijar a los centrales y atacar centros o pelotas sueltas dentro del área.

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De todos modos, Julián Álvarez sigue siendo una pieza importante para la Selección. Si el partido se vuelve trabado o Argentina necesita cambiar el ritmo, el delantero puede ser uno de los primeros nombres en salir desde el banco.