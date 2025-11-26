Alajuelense vs. Xelajú MC: alineaciones para la final de ida de la Copa Centroamericana 2025

Este miércoles, Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú MC darán inicio al pulso que definirá al campeón de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025.

La gran final se abrirá en el Estadio Alejandro Morera Soto, a las 8:06 p.m., donde los Rojinegros buscarán sacar ventaja para acariciar el tricampeonato. Mientras que el elenco Superchivo sueña con dar el golpe y ganar su primer título internacional en 83 años de historia.

Óscar Ramírez llega con pocas dudas respecto al once que parará en cancha una vez confirmada la lesión del portero Washington Ortega y su ausencia también para la revancha. En la zaga, Guillermo Villalobos le ganaría la pulseada a Santiago van Der Putten, todavía sin el ritmo ideal tras un largo período de inactividad.

Resta ver por quién se decide el “Machillo” en ataque: Creichel Pérez, que viene de anotar en el triunfo 2-0 ante Sporting, o Anthony Hernández, ya recuperado de la lesión que lo sacó del encuentro contra Cartaginés.

Con respecto a Amarini Villatoro y compañía, el entrenador terminó de recuperar a jugadores importantes: el arquero Rubén Darío Silva, quien volvió a ser titular en el reciente gane 3-0 sobre Cobán Imperial, el capitán, Maynor de León, y Freddy Góndola, ex Alajuelense. Los tres lucieron bien en los entrenos realizados en el Estadio Ricardo Saprissa.

La posible alineación de Alajuelense para la final de ida

4-3-3: Bayron Mora; Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Rashir Parkins, Celso Borges, Joel Campbell; Jeison Lucumí, Ronaldo Cisneros y Creichel Pérez o Anthony Hernández.

El probable once de Xelajú MC para enfrentar a la Liga

4-2-3-1: Rubén Silva; Raúl Calderón, Manuel Romero, Kevin Ruiz, Widvin Tebalán; Juan Cardona, Jorge Aparicio; Freddy Góndola, Antonio “Chucho” López, Rómario Da Silva; y Pedro Báez

Recuerde que las finales de la Copa Centroamericana 2025 entre Alajuelense y Xelajú serán transmitidas por Disney+.