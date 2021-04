Baja de última hora para Alajuelense

Marcel Hernández no podrá jugar con Alajuelense contra Saprissa.

La Liga Deportiva Alajuelense recibió una mala noticia pocos minutos antes de enfrentar a Saprissa en el juego correspondiente a la decimoctava jornada del Torneo Clausura 2021 de la Liga Promerica de Costa Rica y en una edición más del Clásico Nacional, donde no podrá estar el cubano Marcel Hernández para los manudos.

Hernández se cayó de la convocatoria a última hora, luego que el cuerpo médico del líder y campeón nacional, recomendara al entrenador Andrés Carevic que no lo arriesgara, porque todavía no está totalmente recuperado de un desgarre leve que sufrió esta semana, por lo que no jugará ante los morados.

La presencia del atacante cubano estuvo en incertidumbre hasta el último momento, decisión final que tomó Carevic que prefirió no arriesgarlo de cara a los siguientes encuentros que se vienen, por lo que Hernández no emprendió su trayecto rumbo a Tibas, donde el equipo buscará mantener su buen paso.

Los manudos viajaron con tres ausencias al estadio del Monstruo Morado, además del delantero Marcel Hernández, tampoco podrán jugar Aubrey David y Francisco Alemán, quienes desde antes se sabía que no jugarían porque tampoco se han recuperado de sus respectivas lesiones y no fueron tomados en cuenta.

Saprissa y Alajuelense jugarán hoy a las 16:00 horas en una edición más del Clásico Nacional de Costa Rica. Los morados llegan con más de dos meses sin ganar, a pesar de eso son terceros con 22 puntos, mientras los manudos están firmes en la cima con 37 unidades.