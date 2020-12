Romell Quioto sobre Thierry Henry: “Voy a seguir aprendiendo de él”

El delantero hondureño Romell Quioto habló sobre la relación que tiene con Thierry Henry.

Romell Quioto brindó declaraciones a Diario Diez de su país, en donde habló sobre varios temas con respecto a su temporada en la Major League Soccer con el Impact Montreal, así como la relación que tiene con el entrenador del equipo Thierry Henry, a quien le agradece la confianza que le ha brindado.

“Cuando a mí se me da la noticia que vengo para el Montreal ya sabía quien era el entrenador, dije que no era cualquier técnico el que tenía enfrente, es una leyenda y tengo que ponerme serio y tratar de trabajar. Él me ayudó mucho y me sigue ayudando, me dice que el trabajo premia y eso es así, todo tiene su recompensa”, dijo Quioto.

El hondureño comentó que bajo la tutela del francés se motivó a “trabajar más y fuerte”, a veces se quedaba entrenando definición con Henry horas después de finalizada la práctica. Además, comento que tiene una gran relación con el técnico: “A él le interesa que yo trabaje, se enfoca en lo que hago en la cancha. Me muestra vídeos de cuando él era jugador, para como aguantar la pelota, girar o definir, eso me ha ayudado”.

Quioto también habló sobre sus posibilidades de poder ir al futbol europeo: “Los objetivos uno se los tiene que trazar en la vida. Estar en Europa es algo que quiero y que cualquier jugador desea, pero para eso tengo que trabajar. Al principio el entrenador me dijo que sí todo me salía bien iba a ser posible, pero todo pasará con tiempo”

Por último, el hondureño se mostró contento por quedarse en el equipo por dos temporadas más, siendo una de las peticiones de Thierry Henry. Romell Quioto fue uno de los hombres importantes del Impact Montreal en la temporada, al marcar nueve goles.