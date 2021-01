Troglio compara a su Olimpia con Real Madrid y Barcelona

Tras sellar su pase a la final del Apertura 2020, Pedro Troglio se refirió a como la prensa analiza las derrotas de Olimpia.

Más allá de la pandemia, Olimpia había tenido un buen 2020 en el que logró llegar hasta las semifinales de la Concachampions. Lamentablemente para los dirigidos por Pedro Troglio, los últimos partidos les venían siendo esquivos: perdieron contra Tigres, cayeron ante Marathón y no habían podido marcarle a Vida en el partido de ida de las semifinales.

Esos malos resultados quedaron atrás con la victoria por 3-0 ante los Cocoteros en la vuelta y su pase a la final del Apertura 2020 contra Motagua. La seguidilla de derrotas había provocado que la prensa empiece a criticar a los Albos y, con la goleada de ayer, el entrenador argentino salió a contestarle a los periodistas.

“Yo veo perder la Real Madrid y al Barcelona a cada rato y no genera la locura que cuando pierde Olimpia. No es normal jugar 17 partidos cada tres días. Comienzan los lesionados y esto se hubiese podido evitar con jugar una semana antes y otra después de la burbuja de Orlando”, declaró Pedro Troglio en conferencia de prensa.

Y agregó sobre el partido ante las Águilas Azules: “De cara a la final se juega con el corazón esa es una ayuda extra, en eso no me preocupa lo de los lesionados. Nos conocemos bien, los dos sabemos los defectos y virtudes. No hay tiempo para trabajar. No hay semana larga para mejoras las fallas, todo dependerá de la capacidad de los jugadores”.

Más allá de la ironía de Pedro Troglio, es claro que al argentino le molestan las críticas que ha recibido últimamente por parte de la prensa. Desde que llegó le devolvió la gloria a Olimpia, pero eso parece no alcanzarle para evitar ser atacado cada vez que no logra un buen resultado. Esto se podría acrecentar si no logra ganarle a Motagua.