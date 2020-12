Pedro Troglio le respondió de manera contundente a Héctor Vargas

Marathón se convirtió en el campeón de los líderes de grupos luego de vencer en el glogal (3-2) a Olimpia.

Marathón supo imponerse como el nuevo campeón de los líderes de grupos después de vencer (3-2) en el global a Olimpia que le permite avanzar a la finalísima y además con la opción de ser el campeonísimo del Torneo Apertura 2020 de la Liga Salvavida. Además, luego de este resultado parte como el gran favorito para dicho objetivo en el balombié hondureño.

Luego de que finalizara el partido, hubo escenarios de violencia por parte de ambos equipos, específicamente de los jugadores, sobre todo de los futbolistas de Olimpia al ya verse derrotados, sin embargo, todo pudo llegar a la calma para tranquilizar el ambiente. A pesar de que Pedro Troglio felicitó a los jugadores de Marathón, en conferencia de prensa le tiró varios dardos a Héctor Vargas.

Palabras de Pedro Troglio a Héctor Vargas

"Estuvo hablando mucho de nosotros, pero él sabe que jugó todo el partido metido atrás. Después empieza a discutir recordándome que me comí siete goles en un clásico y yo le recuerdo que se comió 12 en un partido contra los mexicanos. Estoy bastante cansado de que hable de mí y de mi equipo. No aguanto más. Yo tengo códigos, pero creo que él no los tuvo", comentó Pedro Troglio en conferencia de prensa.

"Yo siempre hablo bien de mis rivales. De todos, es parte del juego. Hoy en el campo se hicieron cosas que no me gustaron pero yo no hablo de eso, porque en algún momento yo también las habré hecho con mi equipo para defender un resultado a favor. Yo siempre he tirado flores a mis dos colegas argentinos", siguió Troglio.

"Generalmente yo no hablo de estas cosas, pero lo hago para cerrar definitivamente el tema. Pero acá vienes de estar entre los cuatro mejores de Concacaf y le vas a buscar la boca porque sabes que va a decir algo. De todas maneras, esto no terminó hoy, hay que seguir trabajando. Este campeonato termina dentro de un mes y vamos a pelear para llegar a la finalísima", concluyó Pedro Troglio en conferencia de prensa.