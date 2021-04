Oficial: Hernán Medford deja Cartaginés

Luego de otro partido sin ganar, Hernán Medford llegó a un acuerdo mutuo para terminar su vínculo con el Cartaginés.

Este mal torneo que está viviendo el Cartaginés desencadenó en la salida de Hernán Medford. Los Brumosos venían de obtener cuatro empates seguidos y se están quedando afuera de los playoffs en el Clausura 2021. Tiene más partidos igualados que ganados y las derrotas también son demasiadas para un equipo de este nivel.

Durante el fin de semana se habló mucho sobre que sucedería con el entrenador, que se estaba mostrando muy molesto con el nivel demostrado de sus jugadores. La dirigencia también no estaba contenta con los resultados que se estaban obteniendo en esta temporada en general, Apertura 2020 y el actual Clausura 2021.

Después de platicar durante varias horas, los directivos del Cartaginés anunciaron que Hernán Medford no continuará en el banquillo y no estará contra Herediano, partido que se jugará el próximo sábado. No fue destituido ni renunció, fue un acuerdo entre ambas partes sobre el vínculo que todavía estaba vigente.

El Pelicano estaba en los Brumosos desde el Apertura 2019 y en total dirigió 67 partidos de los que ganó 28, empató 18 y perdió 21, sacó en total el 50% de los puntos. No ganó ningún título, pero si participó de varias semifinales para quedarse con el torneo. Además de que le dio lugar a varios juveniles que están teniendo su lugar en la selección costarricense.

El club ya informó que en el clásico contra el Team estará Dany Fonseca Bravo en el banquillo de suplentes. Será el entrenador interino hasta que se confirme el nombre del nuevo director técnico de Cartaginés. Por el momento, no hay ningún entrenador confirmado para hacerse cargo del equipo.