Carevic asegura que no infringió el reglamento

Municipal Grecia sorprendió ayer al indicar que demandaría a la Liga Deportiva Alajuelense, porque el líder hizo cambios en su alineación 50 minutos antes que iniciara el partido entre ambos y por eso también jugaron bajo protesta, por lo que también protestarían los tres puntos en la mesa, algo que negó rotundamente el entrenador Andrés Carevic.

“No sé porque en Grecia decían que nos iban a quitar los puntos. Nosotros hicimos los cambios previo al partido con autorización de la Unafut y de los árbitros, el reglamento lo permitía, porque un jugador pudo estar y el otro no pudo, no sé qué estarán reclamando, pero nosotros teníamos bien claro lo que hacíamos”, dijo el estratega al final del partido

Municipal Grecia 1-4 La Liga.

“Si no nos hubieran autorizado hacer las variantes antes del juego, sépalo que no hubiéramos hecho nada, por ese motivo es que uno de los jugadores no pudo estar”, agregó Carevic, que también indicó que el jugador Santiago Van Der Putten no pudo estar porque no llegó antes del pitazo iniciar.

Por otra parte, el técnico de la Liga Deportiva Alajuelense se mostró satisfecho por la goleada de 1-4 que se le propinó a Grecia, resultado que sin duda le da confianza a los jugadores de cara a afrontar el choque contra Atlanta, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Creo que tuvimos un buen volumen de juego, no habíamos podido explorar las opciones de gol que veníamos desarrollando, por lo que es importante irnos hoy (ayer) con cuatro y de visitante en una cancha que siempre es difícil, me voy contento por desarrollar la idea que todos conocemos”, finalizó.