Ramiro Rocca arremete contra Municipal: "No me querían pagar"

Tras confirmarse su pase al Real España, Ramiro Rocca confesó la situación que estaba viviendo en Municipal.

Pese a que terminó con números récords de goles, la salida de Ramiro Rocca de Municipal no fue la esperada por nadie. El delantero argentino dejó a los Rojos en medio de miles de críticas de los aficionados por su rendimiento en las fases finales del Apertura 2020. Los fanáticos creían que tenía puesta su cabeza en Real España, donde terminó llegando, y no el equipo.

Ya en tierras hondureñas, el atacante habló y contó por qué terminó abandonando al club chapín: "No continúo en el Municipal por varios aspectos. La prioridad para mí siempre fue Municipal. No llegamos a un acuerdo las dos partes. Tuve varias propuestas y todas superaban a las de ellos y era difícil quedarme".

Además, Rocca arremetió contra la dirigencia de su ex-club y contó la mala situación que estaba viviendo en las últimas semanas: "No se acercaban a lo que yo quería bajarme para continuar y el último mes de enero que yo jugué con el club no lo cobré, porque Municipal no me quería pagar".

Para finalizar, el delantero sudamericano aseguró que sus intensiones era continuar una temporada más con la camiseta de los Rojos: "Yo me quería quedar, pero esto es una profesión y es un trabajo. Yo quise hacer el esfuerzo económico por quedarme y no me quedó otra opción que irme".

Fueron muy fuertes las declaraciones de Ramiro Rocca contra su ex-equipo. El goleador se vio muy afectado por la críticas que recibió y por el maltrato que acusa de haber sufrido en el último tiempo. Ahora hizo borrón y cuenta nueva, intentará repetir su buen rendimiento en el Real España del mexicano Raúl Gutiérrez.