Liga Concacaf 2021: día y hora de los octavos de final

La Concacaf anunció el fixture oficial de los octavos de final de la Liga Concacaf. Conoce el día y la hora de cada juego.

La ronda preliminar de la Liga Concacaf 2021 ha culminado en la noche del último jueves, por lo que ya están definidos los 16 equipos que se enfrentarán en los octavos de final. Esta etapa marcará el debut para varias instituciones que, debido a su actuación en sus respectivas ligas locales (o el Campeonato de Clubes de la CFU en el caso del Inter Moengo Tapoe), lograron saltearse la instancia clasificatoria.

En vistas del escenario que se presentará próximamente, la Concacaf reveló este viernes el fixture oficial de los ocho compromisos, con el día y la hora confirmados para cada uno de ellos. "Los ocho enfrentamientos se llevarán a cabo del 21 al 23 de septiembre (partidos de ida) y del 28 al 30 de septiembre (partidos de vuelta)", resume en su comunicado.

Liga Concacaf 2021: el fixture de los octavos de final

Partidos de octavos de final de ida

Martes, 21 de septiembre de 2021

17:45 | Inter Moengo Tapoe (SUR) vs CD Olimpia (HON) - Franklin Essed Stadion

20:00 | Forge FC (CAN) vs CA Independiente (PAN) - Por confirmar

22:00 | CD Guastatoya (GUA) vs LD Alajuelense (CRC) - Estadio Doroteo Guamuch Flores

Miércoles, 22 de septiembre de 2021

20:00 | Comunicaciones FC (GUA) vs Alianza FC (SLV) - Estadio Doroteo Guamuch Flores

22:00 | CD Marathon (HON) vs Real Esteli FC (NCA) - Estadio Olimpico Metropolitano

Jueves, 23 de septiembre de 2021

18:00 | Santos de Guapiles (CRC) vs CD Plaza Amador (PAN) - Estadio Nacional de San Jose

20:00 | FC Santa Lucia (GUA) vs Deportivo Saprissa (CRC) - Estadio Doroteo Guamuch Flores

22:00 | CD Universitario (PAN) vs FC Motagua (HON) - Estadio Muquita Sanchez

Partidos de octavos de final de la vuelta

Martes, 28 de septiembre de 2021

18:00 | CA Independiente (PAN) vs Forge FC (CAN) - Estadio Muquita Sanchez

20:15 | LD Alajuelense (CRC) vs CD Guastatoya (GUA) - Estadio Alejandro Morera Soto

22:30 | CD Olimpia (HON) vs Inter Moengo Tapoe (SUR) - Estadio Tiburcio Carias Andino

Miércoles, 29 de septiembre de 2021

18:00 | CD Plaza Amador (PAN) vs Santos de Guapiles (CRC) - Estadio Rod Carew

20:15 | Alianza FC (SLV) vs Comunicaciones FC (GUA) - Estadio Cuscatlan

22:30 | Real Esteli FC (NCA) vs CD Marathon (HON) - Estadio Independencia

Jueves, 30 de septiembre de 2021

20:00 | Deportivo Saprissa (CRC) vs FC Santa Lucia (GUA) - Estadio Ricardo Saprissa Ayma

22:15 | FC Motagua (HON) vs CD Universitario (PAN) - Estadio Tiburcio Carias Andino