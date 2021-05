Keylor Navas no se rinde en conseguir su cuarta Champions League y el PSG en obtener su primera de toda su historia.

Desde que Keylor Navas aterrizó en Francia para defender la camiseta del PSG, llegó con varios objetivos, pero el más importante sería trascender en el fútbol internacional con la UEFA Champions League. Tomando en cuenta el dominio absoluto que han mantenido en los últimos años en el fútbol local, ya era tiempo para que el conjunto parisino demostrara ese nivel con rivales de mayor peso en la Liga de Campeones de Europa. Y a decir verdad, desde que el tico es el guardameta del PSG, no les ha ido nada mal. Pero están conscientes de que las cosas llevan tiempo.

El PSG en sus últimas dos participaciones en la UEFA Champions League ha llegado al menos posicionarse entre los cuatro mejores del torneo. La temporada pasada pudieron avanzar a su primera final de toda su historia perdiendo ante un gran Bayern de Múnich (1-0) por la mínima diferencia. Pero el objetivo del PSG digamos que ya estaba cumplido. Por su parte, Keylor llegaba a su cuarta final de manera consecutiva, tomando en cuenta las tres ganadas con el Real Madrid anteriormente. Y en la actual Champions, quedaron eliminados en semifinales por el Manchester City de Pep Guardiola.

Hay PSG para un largo tiempo

Cuando hablamos de procesos exitosos, se menciona mucho la palabra "tiempo", y es que los proyectos necesitan de mucho trabajo. Sobre todo si también hay jugadores nuevos en el equipo. En el caso del PSG en los últimos años, ha tenido grandes jugadores, pero que anualmente los rota o los intercambia con otros clubes y no se ve esa continuidad. Sin embargo, a partir de estas dos últimas temporadas bastantes buenas a nivel internacional, las cosas parecen tomar otro camino.

PSG en las últimas semanas ha tomado la decisión de renovar a jugadores fundamentales en su plantilla. Y de esta forma, enviar un mensaje de que están pesando a largo plazo. Los grandes renovados por ahora, han sido: Keylor Navas (2024), Neymar (2026) y Julian Draxler (2024). Todos ellos han sido piezas claves en estos dos años. Y aunque es probable que Kylian Mbappé abandone al equipo al final de esta campaña, también se habla de un refuerzo de lujo que podría llegar.

No es un secreto que la temporada del PSG no está siendo buena. A falta de una jornada para culminar la Ligue 1, marcha segundo y podría quedarse sin el título local más importante. Además de quedarse afuera de la Champions ante el Manchester City, solo le quedaría la final de la Copa de Francia, que si bien es importante, no eran los principales objetivos. Pero, para ello el PSG está apostando al futuro. Jugadores claves renovados y con tiempo de trabajo, están seguros que los grandes triunfos llegarán.