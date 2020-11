El medio TUDN colocó a Keylor Navas en un importante once ideal

El medio TUDN mexicano-estadounidense especializado en deportes compartió a través de sus redes sociales un once ideal en donde Keylor Navas formó parte.

Keylor Navas a la hora de armar un once ideal y sobre todo si es del área de Concacaf, el tico es protagonista por la seguridad que brinda bajos los tres palos. Y además, tomando en cuenta los años que lleva en el máximo nivel: con el Real Madrid, PSG y la selección de Costa Rica. Pasa el tiempo pero el guardameta costarricense sigue siendo ponderado en lo más alto.

En Europa, las actuacciones de Keylor no pasan por debajo de la mesa, en la UEFA Champions League el arquero centroamericano sigue siendo sobresaliente. Con el Real Madrid llegar a tres Copas de Europa seguidas, es algo que quedará para la historia y por si fuera poco, en su primer año con el PSG llevó al equipo a su primera final europea.

Desde el medio TUDN, quien es mexicano-estadounidense a través de sus redes sociales especificamente en su cuenta oficial de Instagram, publicaron una imagen de un once ideal de jugadores de Concacaf en Europa en la actualidad y en él, aparece Keylor.

Por la línea defensiva están los americanos S. Dest y J. Brooks, acompañado por el mexicano E. Álvarez y el canadiense A. Davies. En la mitad de la cancha el mexicano H. Herrera y el americano W.Mckennie. Mayormente este equipo está conformado por cuatro americanos, cinco mexicanos, un canadiense y Keylor Navas como el único costarricense.

Mientras que en la línea ofensiva: J.Corona (México); C. Pulisic (USA); H.Lozano (México) y R.Jiménez (México) culminan este once ideal de jugadores de Concacaf en Europa conformado por el medio TUDN. Como representante centroamericano, Keylor estuvo presente en la portería.