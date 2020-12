Jordan Vásquez, el salvadoreño que fue llamada para entrenar en un club de Portugal

Tras destacarse en la Academia de la Universidad de York de Inglaterra, el CS Marítimo llamó a Jordan Vásquez para entrenar en la sub 23.

Se está armando una nueva camada interesante de jugadores de El Salvador distribuidas por diferentes partes del mundo. A Enrique Hernández y Marcus Velado-Tsegaye hay que sumarle varios jóvenes jugadores que empiezan a sobresalir como el caso de Jordan Vásquez. Un centrocampista con mucho futuro.

Es volante tiene 21 años, nació en San Francisco, California, y sus padres son salvadoreños. Es integrante de la Academia de la Universidad de York de Inglaterra, donde se destacaba como uno de los mejores jugadores. Tanto se destacó que levantó el interés de un equipo de la Primera División de Portual.

Jordan Alexander Vásquez fue llamado para entrenar en el CS Marítimo de la Liga NOS. El juvenil comenzará a entrenar el 8 de enero con la Sub 23 y, por ahora, lo hará durante 15 días. Será tomado aprueba para ver su nivel y en caso de que les guste, podría extender su paso por las tierras lusas.

"Feliz por esta oportunidad que se me presenta para viajar a Portugal, agradecido por los profesores luego de estar en casa sin estudiar por la pandemia. Desde hace dos meses estaba platicando sobre esa oportunidad, pero oficialmente recibí la invitación ayer (martes) del Marítimo para viajar a probarme. Me he estado preparando físicamente desde finales de abril luego de no poder continuar mis estudios por la pandemia", declaró en una entrevista con El Gráfico.

La posibilidad que tiene Jordan es en gran parte también gracias a Professional Soccer International Connections (PSIC), una empresa internacional de futbolistas que está manejada por el salvadoreño y ex-Sonsonate Frankie Gómez. Él es un caza talentos para el club portugués y puso sus ojos en su joven compatriota.