Jicaral vs. Herediano cerrarán hoy la fecha 2 del Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica. Entérate a qué hora y en qué canal ver el juego.

El Torneo Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica está por cerrar la fecha 2. Y Jicaral vs. Herediano será el duelo encargado de hacerlo. Hoy, si bien el torneo recién comienza, ambos conjuntos buscarán ganar buscarán ganar para salir del fondo de la tabla: los jicaraleños están novenos y los rojiamarillos, subcampeones del Clausura, últimos.

Jicaral vs. Herediano: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se disputará hoy, domingo 1 de agosto, a las 14:00 horas ticas, en el estadio Asociación Cívica Jacaraleña. Se podrá ver por Tigo Sports, y Geiner Zúñiga será el árbitro principal, secundado por los jueces de línea Luis Granados y Josué Calderón y el cuarto árbitro, Carlos Salazar.

Jicaral vs. Herediano: cómo llegan los locales

El huracán de la península viene de sufrir y dar batalla en su último partido ante el Pérez Zeledón, en el cual sufrieron dos expulsiones -Prendas y Velásquez, que no podrán jugar hoy- y, pese a ir abajo en el marcador, lograron empatarlo con el tanto de Marsh en el minuto 83'. Así, visto el contexto, los de Martín Arriola se llevaron un valioso primer punto a casa.

Jicaral vs. Herediano: cómo llegan los visitantes

Los rojiamarillos, que acaban de fichar al mexicano González, no podrán contar con Jafet Soto en el banquillo, quien recibió una sanción de un partido y 75 mil colones por sus reclamos a los jueces del juego vs. Guadalupe luego de que anularan el gol del empate de su equipo por offside. Finalmente, pese a generar chances, no fueron efectivos y cayeron 1-0.

Jicaral vs. Herediano: último partido entre ambos

La última vez que ambos equipos se vieron los caras fue el 30 de marzo, por la decimoquinta jornada del Clausura 2021. El juego finalizó 2-2. Los tantos del Herediano los marcaron Salazar y Rodríguez, mientras que los del Jicaral corrieron por cuenta de Prendas y Parra Mesen.