Amarini Villatoro dejó en claro la situación de Nicholas Rittmeyer con la Selección de Guatemala

El entrenador de la Selección de Guatemala, Amarini Villatoro, dio detalles sobre la situación de los legionarios que tendrán participación en el equipo para los próximos desafíos.

La Selección Nacional de Guatemala se prepara para lo que será un 2021 bastante cargado, con la participación en la ronda preliminar de la Copa Oro y las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Es por ello que el entrenador Amarini Villatoro quiere aprovechar al máximo los Microciclos y partidos amistosos que tendrá la selección, para de esta manera poder concretar sus herramientas para los encuentros oficiales. Y en ese sentido, entran en la conversación algunos legionarios.

Amarini Villatoro dio a conocer la lista de los jugadores que formarán parte del primer Microciclo del año y también de los futbolistas que enfrentarán a la Selección de Puerto Rico el próximo 23 y 26 de enero en condición de amistosos. Uno de los nombres que figuran para estos compromisos es el de Nicholas Rittmeyer.

Rittmeyer y su actualidad con Guatemala

A través de una conferencia de prensa uno de los temas fue el de los legionarios. En donde la posibilidad de poder jugar para Nicholas Rittmeyer ante Puerto Rico, fue aclarada por su entrenador Amarini Villatoro. "Esto depende más de él que de mí, que logre adaptarse y que demuestre que está para jugar con la Selección Nacional. Esto será una oportunidad clave para complementar la base para los encuentros oficiales", comentó el entrenador Villatoro.

Recordemos que para Amarini Villatoro los entrenamientos son determinantes al momento de tomar decisiones en los partidos y que el jugador que no entrene en las mejores condiciones, no será tomado en cuenta la hora del once inicial. El legionario Rittmeyer deberá aprovechar estas oportunidades para demostrar que tiene nivel para representar a los guatemaltecos.

Con 26 años de edad, Nicholas Rittmeyer se encuentra en el Charleston Battery de Estados Unidos y recibió el primer llamado por parte de Amarini Villatoro el año pasado en el mes de noviembre, por lo que todavía espera poder hacer su debut con la Selección de Guatemala.