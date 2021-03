La Selección de Guatemala venció (1-0) a la Selección de Cuba por la primera jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Comenzó con el pie derecho la Selección de Guatemala dirigida por Amarini Villatoro, luego de ganarle a la Selección de Cuba (1-0) de local y registrar sus primeros tres puntos por Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este resultado le dará un poco de tranquilidad y más confianza a todo el equipo, tomando en cuenta que hay varios jugadores que están viviendo su primer proceso mundialista.

Durante los primeros 45 minutos, la Selección de Guatemala al comienzo tuvo el dominio del juego a través de la posesión de la pelota, sin embargo, no lograba generar demasiadas ocasiones de peligro que inquietaran al arco cubano. Dicho sea de paso, el primer tiempo iba a terminar (0-0) con una imagen un tanto preocupante por parte de los chapines, ya que fueron perdiendo intensidad en el juego.

Para el comienzo del segundo tiempo las cosas iban a cambiar y no pasaría mucho tiempo para que esto ocurriera. Guatemala sabía que tenía que salir por los tres puntos, ya que ahora no solamente tenía de rival a Cuba, también al tiempo y el resultado que no era nada favorable. Un empate, no iba a funcionar.

Cuando transcurría el minuto 60 de partido, un centro de tiro libre por parte del Chucho López iba a llegar a la humanidad de Luis Martínez, que luego de que la defensa cubana no leyera bien la jugada, impactó el balón con su pie derecho y lo mandó al fondo de las redes para abrir el marcador (1-0).

El resultado no iba a sufrir más modificaciones y de esta manera, la Selección de Guatemala comienza de gran manera su camino al Mundial de Qatar 2022. Si bien es cierto que desde el juego hay que mejorar muchas cosas, los resultados son muy importantes a la hora de tomar confianza, resaltando que venimos de un año complicado por la pandemia lleno de inactividad.