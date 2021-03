'Moyo' Contreras: "El número no es nada importante"

José Manuel Contreras volverá a vestir la camiseta de la Selección Nacional de Guatemala, y esto ha generado mucha expectativa en prensa deportiva y afición. Algunos están a favor de que el experimentado futbolista haga su retorno a la azul y blanco, pero otros también han compartido su gran desacuerdo.

Sin embargo, la decisión de Amarini Villatoro ya es casi un hecho. El director técnico convocará al 'Moyo' para los próximos partidos de eliminatoria, y esto ha despertado una nuevo debate sobre quién debe portar la camiseta #10 del combinado nacional guatemalteco, que hasta ahora lo usó Antonio de Jesús el "Chucho" López.

Es por eso que al referene chapín se le ha preguntado sobre el dórsal que le gustaría portar a sus espaldas cuando vuelva a ver minutos con la selección, debate al que el mismo Contreras se ha encargado de restarle importancia. "En realidad no tengo ningún problema con eso. Siempre lo he dicho, el número no es nada importante", empezó diciendo.

"Muchas veces en Selección, Comunicaciones y Antigua GFC me tocó usar un número distinto y no hubo problema, el número no es algo que despierte algo distinto en mí. Ya estar en la lista de Amarini es motivación y trataremos de hacer las cosas bien, independientemente del número que vaya a utilizar”, concluyó.

Contreras debutó en el 2006 con la selección absoluta, pero no juega con la misma desde el 9 de junio de 2019, cuando la azul y blanco jugó un amistoso contra Paraguay. Luego dio positivo en una prueba doping del Clausura 2019. Se espera que le pueda aportar el liderazgo que tanto necesita a un equipo que se está construyendo en base a una camada joven de futbolistas.

'Moyo' Contreras, uno de los últimos referentes más importantes del fútbol chapín.

Fuente: ESPN GUATEMALA