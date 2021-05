Rafael García deja Municipal a mitad de año

Luego de que se conociera la salida de Sebastián Bini, se confirmó que Rafael García tampoco continuará en Municipal.

Tras quedar eliminado en los cuartos de final del Clausura 2021, Municipal empezó a definir las bajas para el próximo torneo. El primer anuncio que realizó la dirigencia de los Rojos fue la salida de Sebastián Bini, quien venía siendo muy criticado desde el torneo anterior por el nivel de juego. Ahora, Rafael García es el otro que se irá en estos días.

A mediados del 2020, el club escarlata fue por Rafa García para reemplazar a Nicholas Hagen que se iba a jugar a Europa. Fue un fichaje bomba que sorprendió a muchos, debido a que el guardameta uruguayo dejaba al Alianza de El Salvador en donde era ídolo para jugar en el conjunto chapín.

Su paso por Municipal no fue malo, no cometió errores que le terminaron costando muy caro a su equipo, pero pesa en su espalda haber integrado la plantilla que no pudo ganar el Apertura 2020 siendo los mejores. Además, los aficionados pedían cambio en varios puestos y entre ellos estaba la portería.

Restará ver donde continúa su carrera el portero sudamericano. Muchos rumores indican que volvería a jugar en El Salvador. Con un año más viviendo en tierras cuscatlecas conseguirá el pasarporte para poder nacionalizarse y ser opción en la Selecta. Una oportunidad que siempre le interesó al guardameta.

Rafa García no será la única baja en la plantilla, el club anunció también que no le renovarán a Brandon Andrés de León Ramos. El mediocampista dejará el club en este mercado de pases que viene y ya busca equipo. La idea de la dirigencia es poder tener´un muy buen período de transferencias para volver a conseguir un título.