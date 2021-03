Jerez: “Los tres estamos capacitados para poder jugar”

Ricardo Jerez habló sobre la competencia que tiene con Kevin Moscoso y Nicholas Hagen.

La Selección Nacional de Guatemala debutará esta semana en la eliminatoria mundialista cuando enfrente a Cuba e Islas Vírgenes Británicas, pero sin duda el gran debate que se ha armado en los últimos días es quien podría ser el portero titular: Kevin Moscoso, Nicholas Hagen o Ricardo Jerez, siendo este último quien dio su punto de vista acerca de quien podría jugar.

“Ellos son jóvenes con ganas de triunfar, con condiciones y ya han tenido experiencia, Nicho en el extranjero, Kevin salió de Comunicaciones a otros equipos para tomar ritmo y ahora en su regreso a los cremas lo ha hecho bien, la convocatoria de mis compañeros es muy merecida y en lo personal me siento feliz de compartir con ellos”, dijo Jerez al canal de la Fedefut.

“Independientemente de la decisión que tome Amarini Villatoro, los tres estamos capacitados para poder jugar, afrontar la eliminatoria y estamos trabajando para eso, nos divertimos y hay un ambiente agradable entre todos. Así el día que se tome la decisión, nos apoyaremos los tres para desearle lo mejor a quien le toque”, agregó el experimentado guardameta.

Jerez también habló sobre la falta de actividad que ha tenido en su club Alianza Petrolera desde enero, la cual le podría dar una desventaja con respecto a Hagen y Moscoso, que sí han jugado en sus clubes, a pesar de eso afirmó que se siente bien, que está al 100% y que queda a la espera de la decisión de Amarini Villatoro.

“Sé que estar inactivo me pone en desventaja en la pelea por el puesto, pero trato de no pensar en eso y en los entrenos lo estoy haciendo bien, siento como sí no hubiera estado parado, porque me siento al 100% y a la espera de la decisión que tomará Amarini”, finalizó.

Jerez es el único portero de los convocados que ha disputado eliminatorias mundialistas con Guatemala (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), por otra parte Hagen y Moscoso ahora para Qatar 2022 tendrán la oportunidad de estar en su primera búsqueda por el sueño de estar en una Copa del Mundo.