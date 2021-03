Nicholas Hagen analizó la competencia en la portería de la Selección de Guatemala

Faltan pocos días para que la Selección Nacional de Guatemala debute ante el combinado de Cuba por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Nicholas Hagen es uno de los arqueros convocados por Amarini Villatoro y el joven guardameta chapín expresó en conferencia de prensa todo lo que está sintiendo al representar a su país y además, la competencia interna que se vive junto a sus compañeros Ricardo Jerez y Kevin Moscoso.

El 24 de marzo será la fecha para la cita entre Guatemala y Cuba por el primer partido de la fase de grupos de las Eliminatorias Concacaf. Dos selecciones que llegan en momento muy distintos y con varias novedades. Los caribeños decidieron terminar con su selección formada únicamente por futbolistas de su liga y tendrán varios legionarios de Inglaterra, España, Brasil, entre otros países.

"La experiencia de ambos (Ricardo Jerez y Kevin Moscoso) la saben transmitir, te dan esa confianza que es necesaria y eso nos motiva a todos en la selección como grupo de arqueros para mejorar día a día. Hoy tuve mi primer entreno con ellos y sentí esa linda presión, una linda competencia que está dentro del grupo", afirmó Nicholas Hagen en conferencia de prensa.

"Queremos sacar lo mejor de cada uno, para poder mejorar, para poder dar lo mejor de nosotros y en este sentido, al que le toque estar de titular, pueda estar listo para poner el nombre de Guatemala en alto. Lo que más he aprendido en mi experiencia en el extranjero ha sido la tranquilidad y frialdad dentro del arco, esto espero poder transmitirlo ahora en la selección", concluyó Nicholas Hagen.

No es menos importante resaltar que el rival "accesible" (Cuba) que tenían los chapines empieza a crecer y podría dar la sorpresa de visitante. Por eso también Nicholas Hagen hizo referencia a que no hay que confiarse y tomar cada partido como una final. Esto ayudará a no desconcentrarse y aspirar siempre a lo más alto con un solo objetivo: clasificar a Qatar 2022.