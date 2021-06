Saprissa visualiza su segundo fichaje

Saprissa parece tener su segundo fichaje en mente, tras haber confirmado en las últimas horas la contratación de Kevin Espinoza.

Con la conclusión del Clausura 2021 de la Liga Promérica de Costa Rica, toma lugar el habitual mercado de pases, ventana que se abre entre el término de un torneo y el comienzo del siguiente. Si bien la pelota no rueda, lo cierto es que se sigue jugando, aunque fuera de las canchas.

Todo equipo busca en este período reforzarse lo mejor posible de cara, en este caso, al Apertura 2021; así como también mantener a sus elementos más importantes, evitando que otras instituciones los compren. Saprissa no está exento de esta lógica, y este lunes por la noche confirmó la llegada de Kevin Espinoza.

Aún faltando su presentación oficial ante la prensa, así como también posando con la camiseta, lo cierto es que el monstruo morado ya tendría en mente un posible segundo refuerzo. Según el medio Everardo Herrera, el guardameta Kevin Chamorro vuelve a despertar interés en los tibaseños.

Kevin Chamorro con La Sele (Foto: Fedefutbol)

A principios de este año ya habían exteriorizado su agrado por el portero de la Selección Sub-23 que actualmente se desempeña en San Carlos, mas los toros del norte lograron arreglar su continuidad. El panorama ahora podría cambiar, más aún teniendo en cuenta que el arquero confirmó que está siendo tentado.

"He tenido conversación con una persona de un equipo grande. Obviamente no entraría en detalles con cuál, pero para mi sería un honor llegar a una escuadra tradicional. Yo me siento preparado", indicó en diálogo con ESPN.