Cedrito FC aclara la situación de “El Rambo” De León

Julio César De León estuvo cerca de vincularse a Cedrito FC de la Liga de Ascenso.

Cedrito FC y Julio César “El Rambo” De León fueron noticia en las últimas semanas, luego que se diera a conocer que ambas partes llegaran a un acuerdo para cerrar la contratación, por lo que ilusionó a los aficionados del equipo por la posible presencia del mundialista en la Liga de Ascenso de Honduras, aunque esto ya fue aclarado por el presidente del club.

“No, eso es una falsa noticia, no sé de donde sacan eso, no hemos tenido acercamientos con “Rambo” De León, no es cierto eso. Él tiene muy buena relación con los dueños del equipo, incluso él pasa visitándolos cuando viaja a Estados Unidos”, dijo Fernando Osorto, presidente del equipo, cuando fue entrevistado por Diario Diez del país catracho.

El máximo dirigente de Cedrito FC dio a conocer que De León estará presentándose a los entrenos del equipo, pero para impartir una charla motivacional al grupo de futbolista, pero nada más. “Para estar en el listado de los 30 no, si es considerado que venga a dar una charla, pero es una probabilidad, que pueda estar en el pueblo y comparta con los chicos”.

Osorto comentó que hace unos campeonatos se pensó y se tuvo en mente vincular al “Rambo”, pero esto quedó descartado para el Clausura 2021. “Él nunca se da por retirado, dice que tiene mucho por dar. Hace un tiempo tuvimos pláticas con los dueños del equipo y no se pudo concretar, pero solo quedó como una propuesta, fue hace mucho, no ahora”.

Cedrito FC de la Liga de Ascenso de Honduras no pudo tener al mundialista Julio César De León, pero sí pudo contratar a Marvin Chávez, que estuvo en la Copa del Mundo de Brasil 2014, por lo que intentará aportar su experiencia para buscar subir de categoría.