Gullit Peña: “Aún no me siento recuperado”

Carlos El Gullit Peña dio sus impresiones previo al partido de la final entre FAS y Alianza.

FAS de Santa Ana continuó con sus entrenos previo a disputar la Gran Final del Torneo Clausura 2021 de la Liga Pepsi de El Salvador contra Alianza, donde sin duda los focos están en el centrocampista mexicano Carlos El Gullit Peña que sigue en duda luego de recibir un golpe en la rodilla derecha en el juego de las semifinales versus Santa Tecla.

“Todavía no me siento recuperado al 100, solo me queda agradecer a la gente que se ha preocupado por la lesión, somos personas y no robots, siento su cariño. Aún sigo con dolor, pero gracias a Dios no es nada de ligamentos o meniscos, solo fue un golpe fuerte y estoy tratando de recuperarme lo más rápido”, dijo el mexicano.

Por otra parte, el centrocampista de los tigrillos no escondió su felicidad por disputar una final más en su carrera y la primera en El Salvador, luego de su debut en el campeonato del país centroamericano, donde espera sumar un título más a su carrera y ayudar a los santanecos a salir de su mala racha.

“Estoy muy emocionado, ilusionado de disputar una final más, con el plantel que tenemos que es muy bueno y una gran afición, cuerpo técnico y directiva, todos estamos contentos y lo estamos disfrutando. Hay que romper racha, nosotros trataremos de hacer lo mejor dentro de la cancha”, agregó el Gullit.

“Todas las finales son diferentes, más en otro país, pero me siento tranquilo por el equipo en el que estoy, trabajo día a día con todos y sé los futbolistas que tenemos, vamos a dejarnos todo, la afición que estará en el estadio no se diga, porque nos han apoyado en todo momento y vamos a darle para adelante”, finalizó