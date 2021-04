El motivo de la ausencia de Keylor Navas en la práctica del PSG

De forma sorprevisa, Keylor Navas no se presentó al último entrenamiento del PSG y encendió las alarmas.

Desde su increíble nivel mostrado en los dos partidos contra el Bayern Munich por los cuartos de final de la Champions League, Keylor Navas ha estado en el centro de los elogios y de la prensa francesa. Ya es denominado como uno de los mejores porteros del momento y empiezan a seguirle el día a día, como al resto de las figuras del PSG.

Esto terminó provocando que varios medios galos enciendan las alarmas por la ausencia del guardameta tico en el último entrenamiento de los parisinos. El costarricense no se presentó y corrían los rumores de una posibilidad de que volviera a tener coronavirus, como le pasó hace unos meses atrás.

El verdadero motivo por el que Keylor Navas no se presentó a la práctica fue por una molestia muscular en el hombro. El parte médico del PSG confirmó que le dieron reposo en su domicilio y, por eso, no fue. No sería nada grave, pero todavía no está confirmada su presencia en el partido de mañana contra Saint Ettiene.

No sería la primera vez en esta temporada que el costarricense se pierde algún partido de la Ligue 1 por problemas físicos. Estuvo afuera durante 4 encuentros de la liga francesa y llegó con lo justo para enfrentar al Barcelona en los octavos de final de la Champions League. Tantos partidos le están jugando una mala pasada.

El PSG se encuentra segundo en la tabla general del torneo y está a tres puntos del líder, Lille. La idea de Mauricio Pochettino y de todo el equipo es poder lograr el primer triplete en la historia del club. Quieren obtener liga, copa francesa y Champions, trofeo que estuvieron cerca de obtener en la pasada final perdida con el Bayern.