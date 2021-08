La razón por la que Bryan Tamacas no fue convocado con Alianza para enfrentar a Firpo

Bryan Tamacas no fue convocado en el empate (2-2) de Alianza ante Firpo por la jornada 4 del torneo local.

Bryan Tamacas fue uno de los jugadores más destacados en la pasada Copa Oro 2021 con la Selección de El Salvador, que lo llevó a quedarse con el Premio al Espíritu Luchador por su gran desempeño defendiendo los colores de La Selecta. Sin embargo en los últimos días no han sido días buenos para el futbolista con la camiseta de Alianza. Y en medio de muchos rumores, el jugador se perdió el encuentro ante Firpo un acto de indisciplina confirmado por el entrenador Milton Meléndez en rueda de prensa.

El encuentro entre Alianza y Firpo por la jornada 4 del torneo local terminó en empate (2-2) con anotaciones de Wesley da Silva y Luis Belloso, mientras que para el local marcó un doblete Víctor Arboleda para Alianza y de esta manera registrar dos empates, una derrota y una victoria en las primeras cuatro presentaciones.

¿Qué sucede con Bryan Tamacas?

"Lo hice, me equivoqué o no, lo cierto es que el cambio se hizo. A Mario Jacobo aún no lo quiero arriesgar tras su lesión ya que resiente aún su problema y no quiero aún tratar al ruedo, sobre la ausencia de Tamacas es un caso de indisciplina, trato de ser parejo para todos, acá no existe el hecho de chinchinear a nadie", respondió el profesor Milton Meléndez en rueda de prensa sobre la ausencia de Bryan Tamacas en el encuentro ante Firpo.

Aunque no se dieron más detalles, recordemos que hace días el propio jugador Bryan Tamacas había asegurado que a pesar de la posibilidad de emigrar en el mercado de fichajes, había tomado la decisión de seguir representando a Alianza y estar enfocado en dar el 100% acompañado de un mensaje para toda la afición en sus redes sociales. Ahora con este episodio, se espera que en el transcurso de la semana y en el próximo encuentro todo quede arreglado.