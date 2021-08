Adonay Sierra: fue rechazado dos veces por la Selecta y ahora jugará en España

Luego de no haber sido tenido en cuenta en las juveniles de El Salvador, Adonay Sierra fue oficializado en un club de España.

Cada vez son más los futbolistas con nacionalidad de El Salvador empezando su carrera en el exterior y convirtiéndose en legionarios. Adonay José Sierra es un claro ejemplo, ya que, viene desarrollando en España sus primeros pasos en el fútbol. Tiene 19 años y fue oficializado como nuevo jugador de un club de la tercera división.

El lateral derecho tendrá su gran oportunidad en el Mazarrón FC, equipo fundado en el 2010 que ocupa el Grupo XIII de la tercera categoría. Será su primer contrato profesional tras pasar por AD Alcorcón, Rayo Alcobendas y Alcobendas Levitt, todos conjuntos que militan en la liga de la Comunidad de Madrid.

Adonay Sierra se había probado en la Sub 17 y Sub 20 de la Selecta, pero en ambos casos no tuvo lugar por decisión de Dowson Prado, quien estaba a cargo en ese momento. Pese a eso, el juvenil sigue soñando con poder vestir la camiseta de su país en el futuro cercano y se ilusiona con este gran avance en su carrera.

En una entrevista que dio con el medio Cancha, el defensor de 19 años declaró sus ganas de poder ser convocado por la selección cuscatleca tanto a nivel juvenil como con el equipo mayor: “Me gustaría formar parte de la Selección, porque siento que tengo las cualidades para jugar ahí”.

Para finalizar, en la web de su nuevo club contaron las características de Adonay: “Dentro del terreno de juego, su posición ideal es la de lateral derecho, aunque también puede desempeñar la posición de lateral izquierdo. Se caracteriza por su velocidad, resistencia, precisión y colocación".