¡Costa Rica queda eliminado del Preolímpico!

Costa Rica no pudo ni meter las manos contra México y se despide del Preolímpico de Concacaf.

La Selección Sub-23 de Costa Rica quedó eliminada del Preolímpico de Concacaf luego que hoy cayera goleada 3-0 ante su similar de México, finalizando así su participación en el campeonato y quedando sin opciones de poder ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras sumar su segunda derrota consecutiva.

Los ticos mostraron una imagen deplorable en su segundo encuentro del campeonato, sin ser la sombra de lo que se observó en la derrota de 1-0 contra Estados Unidos, resultado que no mereció porque fue mejor con respecto a los norteamericanos, pero hoy no fue así con los aztecas y así se despidió del campeonato.

El cuadro azteca demostró su superioridad después del pitazo inicial, apenas al minuto seis se puso a ganar cuando Sebastián Córdova se hizo un espacio por la banda izquierda y luego con un pase en diagonal al área asistió a Uriel Antuna, que en soledad y sin marca definió frente al marco para poner el 1-0.

Los costarricenses no reaccionaron a pesar de ir cayendo por un gol, porque siguieron sin despertar y sin intentar buscar el marco contrario, fueron los mexicanos que no dejaron de atacar y siguieron insistiendo por aumentar la cuenta en el marcador, pero afortunadamente para los centroamericanos no fue así al finalizar el primer tiempo.

Para el complemento, la suerte no fue la misma, porque México marcó el 2-0 al 51, cuando Uriel Antuna realizó una gran jugada individual al dejar en el camino a dos rivales, pero el balón se alargó y fue tomado por Alexis Vega que sin pensarlo sacó un derechazo desde fuera del área para perforar el marco tico.

Al minuto 69 todo se consumó para los aztecas, con otro golazo, esta vez Jesús Ángulo realizó un gran pase de globito a Carlos Rodríguez, que a pesar de estar frente al marco, sirvió de pecho a Sebastián Córdova que definió de zurda para vencer al portero tico y así marcar el 3-0 con el que finalizó el partido.

Costa Rica es tercero de la tabla con cero puntos, tras perder contra Estados Unidos (1-0) y México (3-0), el miércoles cerrará su participación en el Preolímpico de la Concacaf cuando enfrente de trámite al también colero República Dominicana.