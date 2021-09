Cruz Azul vs. Monterrey jugarán la semifinal de vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf. Conoce cuándo, a qué hora y por qué canal de TV ver el partido.

Cruz Azul vs. Rayados de Monterrey se medirán en la semifinal de vuelta de la Concachampions 2021 tras el 1-0 a favor de los albiazules en la ida. Ambos conjuntos vienen de caer en sus respectivos partidos de la LigaMX, por lo que buscarán levantar cabeza en una competencia en la que tienen tradición: la Liga de Campeones, en donde la máquina logró el título en seis oportunidades, dos más que los rayados, y que brinda la posibilidad de sacar un boleto al Mundial de Clubes que se disputará a finales de este año.

Cruz Azul vs. Monterrey: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se disputará el jueves 16 de septiembre, a las 20:00 horas de Centroamérica (21 de Panamá), en el Estadio Azteca. Se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN, Fox Sports 2 y Fox Sports App en toda Centroamérica, y TUDN, Fox Sports y Fox Sports 2 en Estados Unidos.

Cruz Azul vs. Monterrey: cómo llegan los locales

Desde su llegada en diciembre, Juan Reynoso suma 22 triunfos en 37 partidos. Aunque el último tiempo tuvo sus bemoles: Juárez les ganó 2-1 el fin de semana, por la octava fecha de la Liga BBVA MX, cortando una racha de cuatro empates seguidos, y quedaron octavos, por detrás de su próximo rival. "Creo que tenemos mayor volumen ofensivo (...) No estamos siendo contundentes, es la verdad, y atrás con poquito que nos llegan, nos están haciendo gol", fue la autocrítica del peruano. Para la semifinal contarán con la mayoría del plantel, a excepción de Jonathan Rodríguez, Alexis Peña y Luis Ángel Mendoza.

Cruz Azul vs. Monterrey: cómo llegan los visitantes

Los dirigidos por Javier Aguirre hace cuatro encuentros no ganan en el Apertura, con el plus de que en la última fecha perdieron 2-1 con Atlas, y los cuestionamientos comenzaron a aparecer. Sin embargo, El Vasco está ilusionado: "Mañana esperamos que el equipo pase a la final. Estamos bien, fuertes, tenemos ganas de jugar el partido". Y para ello contará "por primera vez" con 18 jugadores. Casi todo el plantel, salvo por Janssen, Aguirre y el tico Campbell, quien no puede participar debido a que ya disputó minutos en el torneo con León, su ex club.

Cruz Azul vs. Monterrey: útimo partido entre ambos

La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue el 18 de septiembre del presente año, en la quinta fecha de la Liga MX. Aquel día, Cruz Azul y Monterrey igualaron 1-1. Jonathan Rodríguez abrió el marcador para los locales, de penal (67'), y José Alvarado lo empató en el último suspiro (91').