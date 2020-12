Pedro Troglio, entrenador de Olimpia: “Tigres no la tendrá fácil contra nosotros”

Pedro Troglio analizó el partido de Olimpia contra Tigres en donde indicó que su equipo dará pelea.

Olimpia hizo historia al clasificar a las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, instancia donde ahora enfrentará a Tigres y donde intentará eliminarlo para poder estar en la gran final de la competición. Pedro Troglio, entrenador de los hondureños, fue claro en decir que es normal que se catalogue de favorito a los mexicanos, pero su equipo dará pelea.

“Es normal que todos los que analizan el futbol digan que un equipo con un buen presupuesto pueda ganar el partido, decir que estarán en la final es muy arriesgado, yo he estados en el futbol por muchos años y lo sé. Puede pasar cualquier cosa, nosotros vamos a dar pelea, es un juego importante y Tigres no la tendrá fácil, obvio nosotros tampoco”, dijo el argentino en conferencia de prensa.

Además, Troglio no quiso entrar en el juego de los periodistas, en especial de los mexicanos, que en los últimos días han estado indicando que Tigres es amplio favorito, ante esto el sudamericano indicó que esto solo motiva a su equipo y que no es la primera vez que él está en esta situación, por lo que sabe como manejarla.

“Que digan que no somos favoritos en el partido es muy buen alimento, escuchar este tipo de declaraciones nos hace muy bien, a mí me gusta cuando comienzan a salir estas frases porque ya me pasó, una vez cuando entrené a Gimnasia sucedió algo similar y luego terminé elimiando de una Copa Argentina a Boca y River, esto nos puede beneficiar”, agregó.

Troglio también mencionó que mantiene constante charlas con sus jugadores, les habla sobre el partido y de la clase de rival a la que se enfrentarán, pero para este tipo de encuentros es que se han preparado. “Tengo claro que pueden ganar porque todos son buenos jugadores, tienen hambre de triunfar, tenemos un juego muy difícil, no nos den por muertos porque jugar y si empatas nos vamos a penales”.

Olimpia logró avanzar a las semifinales luego de vencer a Montreal Impact, mañana a las 19:00 horas enfrentará en un partido único a Tigres de México en el estadio Exploria de Orlando, Florida Estados Unidos, el ganador enfrentará al que supere la serie del América versus Los Ángeles FC.