La esposa de Keylor Navas, Andrea Salas, en su momento tuvo que testificar en el juicio abierto contra el portero del PSG.

En su momento la esposa de Keylor Navas, Andrea Salas, tuvo que testificar en el juicio abierto contra del guardameta del PSG, y en aquel entonces en el Real Madrid, Bryan Ruiz y Celso Borges contra los líderes de la federación costarricense Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román, diciendo que el jugador lo pasó mal sufriendo consecuencias que pudieron haberle jugado una mala pasada con su salud.

Recordemos que en el 2018, los directivos aseveraron que estos jugadores mencionados, incluyendo a Keylor Navas, estaban dispuestos a perder partidos a propósito para forzar la salida del entonces seleccionador de Costa Rica, Jorge Luis Pinto. Situación que incomodó y mucho al arquero tico. Su esposa, contó las consecuencias que comenzó a sufrir debido a esto.

"Keylor pasó por una depresión. Sentía mucha frustración e impotencia. Estaba de un humor completamente diferente, no podía dormir. Tenía que tomar pastillas, casi no hablaba. No era una depresión diagnosticada. Estaba triste, sin y todavía se siente afectado por lo sucedido porque su dignidad se vio comprometida", expresó Andrea Salas, su esposa.

"Estuve en el Real Madrid y en España hubo algunos problemas así. Es muy malo que la imagen de una persona se vea afectada por algo así. Me preguntaron qué estaba pasando, tuve que explicar la situación a mis compañeros y los socios del club. Gracias a Dios que me conocen, saben qué tipo de persona soy y creyeron lo que les decía", afirmó también Keylor Navas debido a este amargo momento.

Keylor Navas es hoy por hoy el mejor representante que tiene Centroamérica en el fútbol internacional. Su paso por Real Madrid (con tres Champions League seguidas) y su gran presente en el PSG de Francia lo avalan. Además, su carisma supo calar hondo en el corazón de la afición merengue, ganándose también el cariño de sus compañeros.