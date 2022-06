El paso de Saturnino Cardozo por Municipal quedó marcado por la derrota en la final contra Comunicaciones. Pese haber hecho un gran torneo, el equipo no estuvo a la altura en las fases finales y el terminó dando un paso al costado. Los aficionados terminaron bastante molestos con el estratega paraguayo.

Varias semanas después de su salida, el entrenado sudamericano habló sobre su paso por el equipo guatemalteco y mencionó la derrota contra los Cremas. No solo dio la explicación de lo sucedido, sino que hasta se excusó por el mal resultado. Unas frases que no le gustarána a la mayoría de los escarlatas.

“Lastimosamente, perdimos la final ante Comunicaciones. Hicimos un gran torneo, hicimos 79 puntos en el año, clasificamos para la Liga Concacaf, fuimos segundos en la tabla general”, comenzó declarando Saturnino Cardozo en la entrevista que dio con el programa de Cronómetro de ESPN.

Y agregó: “Me tocó perder la final porque no jugó mi goleador que estuvo suspendido al igual que un lateral derecho que estuvo suspendido las dos finales. Nos tocó perder, pero con el plantel que teníamos y el grupo de jugadores que había, me adapté bastante bien a ellos. Fue un plantel que me encantó trabajar con ellos. Es una liga que tiene mucho que desarrollar y dar todavía”.

Saturnino se refirió a la ausencia del argentino Matías Rotondi, quien había sido suspendido por el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional de Fútbol tras haber hecho gestos obscenos contra el público de Guastatoya. Claramente, para el DT la falta del goleador los afectó y no les permitió ganarle a Comunicaciones.