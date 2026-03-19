Quiere aprovechar el golpe ante LAFC: Marcel Hernández envía a Alajuelense la advertencia que calienta el clásico con Herediano

En la previa de uno de los partidos más esperados del Torneo Clausura 2026, Marcel Hernández le puso picante al clásico entre Herediano y Alajuelense con un mensaje que ya empieza a generar ruido.

Recordemos que Alajuelense llega a este compromiso ante Herediano luego de haber quedado eliminado de la Concachampions en casa a manos de LAFC. Sobre este escenario, las palabras de Marcel Hernández fueron contundentes.

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Marcel Hernández envía desde Herediano un mensaje a Alajuelense

Marcel Hernández dejó claro que afronta el partido ante Alajuelense con mucha motivación y como una gran oportunidad para que su equipo reaccione después de la mala racha.

“Estoy con mucha motivación, ¿qué mejor partido para salir de la racha negativa que estamos teniendo?”, queremos hacernos fuertes en casa, ante nuestra afición contra un gran rival como lo es Alajuelense”, compartió Marcel Hernández desde el canal oficial de Herediano.

Además, aseguró que quieren hacerse fuertes en casa frente a un rival de peso y remarcó que, por lo que está en juego, ha tratado de descansar y concentrarse más de lo habitual.

“Para este tipo de encuentros trato de descansar y concentrarme mucho más de lo habitual. Sabemos lo que también está en juego, que es seguir peleando el liderato por eso para nosotros no hay mañana porque luego tendremos dos juegos fuera de casa muy importantes”, sentenció Marcel Hernández.

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Datos claves

Marcel Hernández afronta el partido con mucha motivación y lo ve como una oportunidad ideal para cortar la mala racha.

y lo ve como una oportunidad ideal para cortar la mala racha. El delantero aseguró que Herediano quiere hacerse fuerte en casa , con el apoyo de su afición, ante un rival grande como Alajuelense.

, con el apoyo de su afición, ante un rival grande como Alajuelense. También dejó claro que se prepara de forma especial para este clásico, descansando y concentrándose más de lo habitual por la importancia del juego.