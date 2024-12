"Que tenga su castigo": la impactante denuncia que estremece a Alajuelense en su hora más oscura

El viernes, la Gran Final del Torneo Apertura 2024 entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano en el Estadio Alejandro Morera Soto terminó en caos y violencia, dejando a Steven Godoy Porras, de 36 años, gravemente herido.

Tras los disturbios en el recinto, Steven sufrió una fractura de cráneo que lo mantiene en estado crítico en el Hospital México. Su familia denuncia un abuso de autoridad por parte de un oficial de la Fuerza Pública, y clama por justicia.

Steven, quien había recibido una entrada al partido como regalo familiar, se encontraba saliendo del estadio junto a dos menores de edad cuando ocurrió la agresión.

El relato del horror que se vivió en La Catedral

Según relata Sharon Godoy, su hermana, un oficial lo atacó brutalmente sin motivo aparente:“Ellos bajan las gradas y resulta que se ve en uno de los videos que mi hermano da la vuelta y al ver a los policías levanta las manos, como diciendo que él no tenía nada que ver, pero al doblar, el policía le pega y él cae. Yo tengo el video claro donde se ve donde el policía le pega a puño cerrado y eso es lo que nos ha indignado“.

“Y luego no se ve en el video, pero creemos que luego le pegó con la macana, porque, al caer al piso, no se va a romper la cabeza de esa manera. Lo que él tiene en el cráneo no es para un golpe que usted se haya dado en el piso”, denunció la familiar de la víctima.

La Gran Final terminó en trafedia (Brendynh_foto).

Godoy afirmó que su hermano “está muy golpeado, tiene muchos golpes en la cara, la boca está despedazada y uno de sus cachetes se ve como un globo inflado. Además, tiene un oído afectado y diez puntadas en la cabeza”.

“Lo único que tenemos son fotos y videos de él, pero no sabemos quién es realmente. Igual si supiera realmente, yo preferiría llevar las cosas a lo legal. Si ven que nosotros no hacemos nada, ellos se van a quedar sentados y van a decir que no pasó nada, y la verdad es que nosotros sí queremos que esa persona tenga su castigo”, explicó Godoy.