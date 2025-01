Dardo envenenado contra Alajuelense: Marcel Hernández suelta todo lo que tenía guardado tras la Gran Final

Este sábado, el delantero cubano Marcel Hernández rompió el silencio en medio de la sanción de siete partidos que le impuso el Tribunal Disciplinario tras los incidentes ocurridos en la Gran Final del Torneo Apertura 2024.

En dicho encuentro, el Club Sport Herediano se proclamó campeón ante Liga Deportiva Alajuelense, alcanzando su trigésimo título, pero los festejos se vieron empañados por una trifulca que alcanzó una escala pocas veces vista.

El castigo para el goleador florense tras la obtención del título incluyó cuatro juegos por una agresión a un miembro del equipo manudo y tres partidos adicionales por hacer gestos considerados provocativos hacia la afición rival (llevarse las manos detrás de las orejas).

Marcel Hernández no ocultó su indignación

Hernández considera que la sanción es injusta, y así lo dejó claro en declaraciones a Radio Columbia y Teletica Radio. “Estoy tranquilo, cuando vi la resolución ya sabía lo que iba a pasar. Es complicado porque, ¿cuánta gente se toca la oreja en una celebración? Si lo que quieren es que uno no celebre, que lo digan y listo, no se celebra. Pero que te metan tres partidos solo por celebrar es bastante complicado”, expresó el cubano.

Marcel Hernández transita una suspensión de siete partidos.

“Hace poco lo hizo Lamine Yamal, sería bueno ver cuánto le metieron por hacer eso, pero no pasa nada, es parte de lo que nos toca vivir aquí”, añadió Macel Hernández.

Un recado para Alajuelense

Además, el cogoleador del Torneo Apertura 2024 junto a Javon East no dejó pasar la oportunidad para enviarle un mensaje a Alajuelense, recordando los polémicos sucesos tras la final.

“Si un equipo gana, en las circunstancias que sea y en el estadio que sea, tiene la oportunidad de celebrar. Yo me pregunto, ¿por qué no celebraría? No pudimos dar la vuelta, nos apagaron las luces y otras cosas. Entonces, yo preguntaría, ¿qué pasa con eso?”, disparó Hernández.