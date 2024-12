"No tiene corazón": ídolo de Alajuelense reparte culpas tras la debacle ante Herediano.

La historia se repite para Liga Deportiva Alajuelense, que cedió el título del Apertura 2024 frente a Herediano y quedó subcampeón del fútbol costarricense por décima vez en la última década tras caer 3-2 en el marcador global de la Gran Final.

Al dolor que generó en el liguismo este revés —potenciado por el hecho de que el Team los alcanzó en 30 títulos nacionales— le puso voz uno de los máximos emblemas de la institución, quien dio su parecer sobre lo sucedido el viernes en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Ídolo de Alajuelense reparte culpas tras la debacle ante Herediano

Mauricio Montero arremetió contra parte del plantel de Alajuelense y dio a entender que es necesario un golpe de timón urgente. “Siento que uno como persona, como profesional puede tener muchas cosas, pero si usted no tiene amor, no tiene corazón, las cosas no salen”, le dijo a La Teja.

Para el “Chunche”, toda una institución en la Liga, faltó entrega en el último partido contra Herediano: “En una final uno debe poner algo más para salir campeón y en muchos tramos del partido uno no ve ese deseo de ganar, de meter pierna”, arremetió.

Para el Chunche Montero no hay ADN Rojinegro

El mensaje de Montero sobre los aires que se respiran en el camerino liderado por Alexandre Guimaraes fue claro: “Creo que hay una crisis de identidad, hay jugadores o personas muy valiosas que pueden llegar a aportar, pero casi siempre lo hacen cuando las cosas están complicadas“, aseguró.

El ex defensor, quien fue uno de los íconos Manudos que terminaron acercándose a la directiva para transmitir sus opiniones, se midió: “A nosotros nos invitaron (varios ex jugadores) para transmitirles esas vibras positivas, pero uno tampoco puede decir muchas cosas que uno quiere decir”.

(Foto: LDA)

Y, por último, opinó sobre la batalla campal que se desató en la Catedral: “Son cosas que suceden por la frustración que tiene la afición de la Liga por tanto tiempo de no ganar un título, de perder campeonatos en el Morera Soto“.

“Pero tampoco son motivos para realizar este tipo de loqueras, porque en el deporte siempre debe haber un ganador y aceptar el resultado”, sentenció Montero, quien conquistó cuatro títulos nacionales y dos internacionales con el club de sus amores.