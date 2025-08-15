“Nadie entiende lo que significa”: la pareja de Creichel Pérez revela lo más difícil que vive el jugador de Alajuelense

Ser futbolista profesional implica esfuerzo, disciplina y dedicación total, pero también conlleva sacrificios en la vida personal. Así lo dejó en evidencia Alondra Valverde, pareja del extremo de Liga Deportiva Alajuelense, Creichel Pérez, quien abrió su corazón en redes sociales para hablar de lo que significa estar en una relación con un jugador.

¿Cuál es el sacrificio que hace Creichel Pérez?

“Todas dicen querer tener un novio futbolista… pero nadie entendería, verdaderamente, lo que significa tener uno”, escribió en su cuenta de TikTok, junto a imágenes que reflejan la rutina que comparten como pareja. Con entrenamientos diarios, horarios irregulares y viajes constantes, los momentos juntos son escasos y muchas veces sacrificados.

En la publicación, Alondra mostró fragmentos de conversaciones y situaciones personales que reflejan cómo el fútbol profesional condiciona la vida fuera de la cancha. Aun así, destacó que el esfuerzo vale la pena al compartir el mismo sueño: “Porque a pesar de todo lo que hemos vivido, seguimos juntos, luchando día a día por lo nuestro. Sigo apoyándote como siempre, incluso más fuerte que el primer día”.

Publicidad

Publicidad

Las palabras de Valverde han generado empatía entre los aficionados, quienes reconocen que, detrás del jugador que se ve en la cancha, existe una vida privada que también enfrenta presiones, sacrificios y retos que pocas veces salen a la luz.

Publicidad

En lo deportivo, Creichel Pérez sigue escribiendo su historia con Alajuelense. Su representante confirmó recientemente en declaraciones a Tigo Sports Radio que el joven atacante podría dar el salto al fútbol europeo, con opciones de continuar su carrera en la segunda división de Alemania.

Publicidad

ver también Salió campeón dos veces con Alajuelense, hoy brilla en el exterior pero no dudó cuando le preguntaron si volvería: “Ahora toca ganar la 31″

Entre los sueños deportivos y los desafíos personales, Pérez cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, quien lo acompaña en un camino donde la exigencia profesional se mezcla con la fortaleza emocional necesaria para sostener una relación bajo la intensidad del fútbol de alto nivel.