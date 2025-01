Leo Moreira rompe el silencio y expone a los responsables de su salida de Alajuelense

Después de todo lo que significó su salida de la Liga Deportiva Alajuelense, Leonel Moreira tuvo su estreno con la camisa de Puntarenas, justamente contra Herediano, el rival que le provocó la derrota en la Gran Final del Torneo Apertura 2024.

Una vez finalizado el empate por 1-1, el portero del equipo del Puerto habló por primera vez tras ser dado de baja en los Manudos y no dudó en dar detalles de lo que sintió en ese momento y con quién mantuvo una charla. Antes de comenzar el partido, Moreira tuvo un cruce polémico con Fernán Faerron que dio de qué hablar.

“Sinceramente me tomó por sorpresa, no me lo esperaba. Son decisiones que no están en mis manos, ellos tendrán sus razones. Yo hablé con Javier Santamaría, me dieron su punto y yo nada más lo que hice fue respetarlo“, reveló el portero, quien también admitió que tuvo una conversación con Alexandre Guimaraes, en la que le dio su análisis de su salida. Leo remarcó que no fue decisión suya irse.

Acerca de su paso por la Liga, Moreira se defendió en sus números: “Salgo con la frente en alto, ustedes ven los números que yo tuve en Liga Deportiva Alajuelense y siempre di el máximo de mí, siempre me entregué por la institución y no tengo malas palabras, sino que estamos agradecidos mi familia y yo. Ahí pasamos muy felices, pero ya son decisiones que yo no tomo, sino que toman ellos como parte administrativa y ellos decidieron que era lo mejor para la institución”.

¿Qué significa para Moreira cambiar Alajuelense por Puntarenas?

De disputar varias finales con Alajuelense y también con Herediano tiempo atrás, Moreira luchará este campeonato por no descender. Sin embargo, no es algo que lo incomoda: “A mí me encantan los retos, toda mi vida he estado disputando cosas grandes, finales, finales internacionales, partidos con Selección, partidos aquí y partidos allá. Hoy me toca luchar por ayudar al equipo a no caer en el descenso. Es la misma presión”.

Y se refirió a la posibilidad de que el equipo porteño pelee los puestos de arriba: “Por qué limitamos a los equipos que están abajo en la tabla a no soñar, podemos soñar, podemos salvarnos del descenso que es lo que ahorita estamos peleando como equipo. Podemos soñar con levantar la copa, jugar torneos internacionales, porque Puntarenas ya lo ha hecho”.

