El cambio drástico que Guimaraes promete a la afición de Alajuelense para este Torneo Clausura 2025

La Liga Deportiva Alajuelense inició con fuerza el Torneo de Clausura 2025 al derrotar con un contundente 6-3 a Santa Ana FC en el Estadio Nacional. El equipo rojinegro mostró un despliegue ofensivo imponente, destacando la participación de figuras clave que aportaron goles y dinamismo en el campo.

Este resultado no solo ilusiona a su afición, sino que también evidencia el compromiso del plantel por arrancar el campeonato con el pie derecho, dejando claro su intención de ser protagonista en esta temporada.

El técnico Alexandre Guimarães elogió la actitud de sus dirigidos, especialmente tras el duro revés sufrido en la final del torneo anterior. Según el estratega, el equipo supo sobreponerse a la adversidad y mostró carácter para encarar este nuevo desafío con determinación.

¿Cuál fue la promesa de Guimaraes a la afición de Alajuelense?

Alexandre Guimarães – Alajuelense

“Lo que pasó, pasó, en términos de toda la situación que sucedió de la espera con el VAR, pero me he propuesto para este torneo que nada me va a sacar de mis casillas, así que lo que pasó, pasó. Este semestre voy a morderme la lengua y no hablar muchas cosas. Así que son situaciones que a veces suceden“, afirmó Guimaraes.

Guimarães, dejó claro que afrontará el Torneo de Clausura 2025 con una nueva mentalidad: serenidad y autocontrol. En una declaración que refleja madurez y compromiso, el estratega prometió “morderse la lengua” y no dejar que nada lo saque de sus casillas durante este semestre.

