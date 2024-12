"Fantasmas del pasado": Guimaraes demostró qué es lo que más le molesta en Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense no pudo sacar un resultado favorable en el Estadio Carlos Alvarado y terminó cayendo por 2-0 frente a Herediano. Los Rojinegros tuvieron un primer tiempo para el olvido y el Team lo aprovechó de la mejor manera para sacar la ventaja inicial pensando en la vuelta.

Los dirigidos por Alexandre Guimaraes apenas habían sumado dos derrotas en los 22 partidos de la fase regular. Fueron los líderes indiscutidos con 46 puntos producto de 13 victorias y siete empates. Sin embargo, en su primer juego de eliminatoria perdieron, lo que despertó varias preguntas sobre por qué a la Liga le cuesta en estos encuentros.

Uno de los interrogantes de los periodistas presentes en la conferencia de prensa tuvo que ver con las derrotas que sufre Alajuelense como visitante y en la pelea por el título, como le pasó ante Deportivo Saprissa tiempo atrás y también contra el Team.

Guimaraes reaccionó de inmediato y no le gustó para nada esta inquietud: “Ustedes están dando por sentado que la serie terminó hoy acá, esto no ha terminado, están queriendo sacar fantasmas del pasado, pero seguimos dependiendo de nosotros, eso no quita absolutamente nada de lo que se ha hecho hasta ahora”.

Y se refirió acerca de las posibilidades que le quedan a Alajuelense: “Estamos jugando de visita, es un resultado que no queríamos, pero es totalmente reversible para el partido siguiente, está en sus manos, podemos revertir, lo podemos hacer, después ya veremos”.

¿Qué necesita Alajuelense para clasificar a la final?

Mientras Guimaraes se mantiene optimista para revertir el resultado, hay que aclarar que Alajuelense debe ganar como mínimo por dos goles de ventaja. Si lo hace, deberá ser exactamente por 2-0, ya que cualquier otro resultado en el que empate el global lo dejará fuera de la competencia por recibir goles de visitante.

Si Herediano marca un gol en el Alejandro Morera Soto, los Manudos deberán marcar cuatro para ponerse arriba en el marcador global. El 2-0 en favor del equipo rojinegro mandará la serie a la prórroga.