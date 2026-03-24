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Campeón con Alajuelense dice lo que pocos se animan sobre Marcel Hernández en medio de la polémica por Santiago van der Putten

Mientras crece la polémica por la lesión de Santiago Van der Putten, un ex Alajuelense sorprendió al respaldar a Marcel Hernández.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Ex Alajuelense opinó sobre Marcel Hernández.
Ex Alajuelense opinó sobre Marcel Hernández.

En medio de la polémica que envuelve a Marcel Hernández por la lesión de Santiago Van der Putten, una voz autorizada del fútbol costarricense decidió ir a contracorriente. Claudio Fabián Ciccia, campeón con Alajuelense y figura recordada por su paso en el país, no esquivó el tema y dejó una postura que pocos se animan a sostener en este momento.

¿Qué dijo Claudio Ciccia sobre Marcel Hernádez?

Mientras el debate gira en torno a la supuesta responsabilidad del delantero cubano, el uruguayo eligió enfocarse en su legado y lo puso en lo más alto. Las declaraciones se dieron en una entrevista con Tigo Sports, donde al ex Alajuelense le consultaron por el mejor extranjero que ha pasado por la liga local.

Su respuesta sorprendió no tanto por el nombre, sino por el contexto en el que lo eligió. “Yo premio la constancia y sin lugar a dudas lo considero el mejor extranjero del siglo, así específicamente sí, de lo que yo he visto. Marcel Hernández es sinónimo de gol, tiene 156 anotaciones en 301 partidos acá en Costa Rica”, afirmó con total seguridad.

El exdelantero manudo elogió mucho al cubano: “Es difícil marcar diferencia como extranjero en cualquier latitud porque también en cualquier país han llegado futbolistas muy consagrados que vienen con una historia importante y no pueden tener rendimientos buenos. Yo creo que todo tiene que ver con el mérito del protagonista”.

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Incluso, en su reflexión, incluyó a otro referente del campeonato como Mariano Torres, trazando un paralelismo en cuanto a la capacidad de adaptación y trascendencia. Para Ciccia, el mérito está en imponerse en un contexto distinto y sostener el rendimiento en el tiempo, algo que considera fundamental para evaluar a figuras de este calibre. En esa línea, también describió la evolución de Marcel Hernández como futbolista, destacando su versatilidad y riqueza técnica.

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A Marcel Hernández le preguntaron por la lesión de Santiago van der Putten y su respuesta sacudió a Alajuelense

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A Marcel Hernández le preguntaron por la lesión de Santiago van der Putten y su respuesta sacudió a Alajuelense

“Marcel es un 9 más de porte, que ha agregado registros a su juego. Era un 10 venido a 9. Y en su condición de centro atacante, creo que reúne casi todos los registros del juego”, analizó, antes de compararlo con otros extranjeros que pasaron por el país, como Josef Miso o Pablo Izaguirre.

Datos Claves

  • Claudio Ciccia calificó a Marcel Hernández como el mejor futbolista extranjero del siglo en Costa Rica.
  • El delantero cubano registra un total de 156 anotaciones en 301 partidos disputados localmente.
  • El exjugador uruguayo comparó el rendimiento de Hernández con figuras como Mariano Torres y Josef Miso.
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