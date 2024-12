Saprissa marca el territorio: el anuncio que promete darle un dolor de cabeza a Jafet Soto

Deportivo Saprissa afina los últimos detalles para enfrentarse al Club Sport Herediano en la final de la segunda fase del Torneo Apertura 2024. Los dirigidos por José Giacone llegan a este crucial enfrentamiento con la misión de asegurar su boleto a la Gran Final, donde ya espera Liga Deportiva Alajuelense, campeón de la fase regular. Por su parte, el conjunto de Jafet Soto buscará seguir sorprendiendo tras haber eliminado a los manudos en las semifinales.

El primer capítulo de esta serie se jugará el domingo 15 de diciembre a las 5:00 p.m. (hora de Centroamérica) en el Estadio Carlos Alvarado. Los rojiamarillos intentarán sacar ventaja como locales en un recinto que, pese a su modesta infraestructura, promete ser una caldera para recibir a los tibaseños. Sin embargo, Saprissa se guarda una carta importante para la vuelta.

El Monstruo aguarda en La Cueva

Este viernes, el Monstruo realizó un anuncio a través de sus redes sociales que promete complicar a Herediano: las entradas para el partido de vuelta, programado para el martes 18 a las 8:00 p.m., ya están completamente agotadas.

“¡LLENAZO EN LA FINAL! 😈🤩 Ya se vendieron todas las entradas para el juego contra Herediano en La Cueva ¡Somos la familia más grande! ¡VIVA SAPRISSA!”, anunció el club tibaseño en sus redes sociales.

Esto implica que el Ricardo Saprissa Aymá, con su capacidad de 23.112 aficionados sentados, estará a reventar, convirtiéndose en un verdadero fortín para los morados.

Jafet Soto no se deja amedrentar

A pesar de la presión que podría generar un estadio lleno hasta el último asiento, Jafet Soto dejó bien en claro durante la serie con Alajuelense que esta cuestión no es algo que le quite el sueño.

“Esto no es Boca. No es River. No hay estadios en Costa Rica donde la afición pese. Jugar aquí no es algo que cuando uno era jugador le asustaba”, comentó el técnico florense tras la victoria por 2-0 de su equipo en la ida de las semifinales.