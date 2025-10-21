Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Saprissa casi lo ficha, pero la negociación se cayó a último momento y ahora lo busca un club de México: “Lo andan siguiendo”

Pese a que Saprissa tenía todo para ficharlo, el morado no cerró su llegada y ahora podría seguir su carrera en la Liga Mx.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

De no fichar con Saprissa a México. (Foto: La Nación)
De no fichar con Saprissa a México. (Foto: La Nación)

El Deportivo Saprissa estuvo muy cerca de cerrar un fichaje importante en el último mercado, una incorporación que prometía reforzar su ataque con talento nacional. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, la negociación se cayó en el tramo final, dejando al futbolista en su club actual.

Meses después, la historia da un giro inesperado: un equipo del fútbol mexicano ha puesto sus ojos en él y podría llevárselo próximamente. En aquel momento, el técnico Paulo Wanchope, entonces entrenador del Saprissa, decidió frenar la operación porque no le convencía el físico del jugador para el rol de delantero.

¿Cuál es el futbolista que no fichó Saprissa y podría irse a México?

Se trata de Randy Ramírez. El atacante en cuestión vive uno de los mejores momentos de su carrera en el Municipal Liberia, donde ha brillado con goles, velocidad y desequilibrio en ofensiva, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del torneo nacional.

El propio presidente del equipo pampero, Wilder Eusse, confirmó la noticia que ha sacudido el ambiente futbolístico: “Hay interés de un equipo mexicano que lo anda siguiendo”, aseguró el dirigente, sin precisar el nombre del club interesado.

Tweet placeholder

Lo que en su momento fue una oportunidad desperdiciada para Saprissa, hoy se transforma en una posible puerta al fútbol internacional para Randy Ramírez, quien podría dar el salto a la Liga MX en 2025.

Publicidad
Newton Williams necesitó solo dos palabras para ilusionar a Saprissa con el regreso más esperado tras caer ante Alajuelense

ver también

Newton Williams necesitó solo dos palabras para ilusionar a Saprissa con el regreso más esperado tras caer ante Alajuelense

De concretarse, sería un paso clave en la carrera del atacante liberiano, un talento que el fútbol costarricense estuvo a punto de dejar ir y que ahora podría brillar en una de las ligas más poderosas de la región.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Real España vs. Xelajú MC: la Inteligencia Artificial dio su veredicto
Fútbol Internacional

Real España vs. Xelajú MC: la Inteligencia Artificial dio su veredicto

Conmoción en Saprissa al conocer al reemplazante de Rojas
Deportivo Saprissa

Conmoción en Saprissa al conocer al reemplazante de Rojas

Castigado por Concacaf: Jeaustin Campos pierde una figura clave
Honduras

Castigado por Concacaf: Jeaustin Campos pierde una figura clave

Rojas se despide de Saprissa con un dardo para Alajuelense
Deportivo Saprissa

Rojas se despide de Saprissa con un dardo para Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo