En el mercado de fichajes de junio de este 2024, Deportivo Saprissa realizó una fuerte apuesta con respecto a sus futbolistas. El club decidió enviar a préstamo a Europa a varias de sus figuras sin cargo y con opción de compra, esperando que se destaquen y terminen siendo vendidos.

Con casi todos, como Kevin Chamorro y Douglas Sequeira, salió mal. No terminaron teniendo continuidad en los equipos y podría volver sin haber dejado ni un dólar a la institución. No solo no renovarían sus préstamos, sino que tampoco pagarían sus fichas.

La única apuesta que parecía que iba a salir si o si era la de Luis Paradela. El cubano se estaba destacando en Rumania y todo indicaba que el club del viejo continente terminaría comprándole la ficha al atacante caribeño, una suma importante para Saprissa.

Lamentablemente, en las últimas horas una noticia arruinaría completamente los planes de Sergio Gila, director deportivo, y el resto de los directivos. El futbolista tuvo un problema que pone muy en riesgo la compra que iban a realizar desde U Craiova.

Luis Paradela habría sufrido una dura lesión.

¿Qué le sucedió a Luis Paradela?

Luis Paradela podría estar fuera de las canchas por un largo periodo tras sufrir una lesión en el partido del 21 de diciembre de 2024 contra el FC Gloria. En este encuentro, el jugador cubano tuvo un comienzo prometedor al anotar el primer gol del partido, pero su desempeño terminó de forma abrupta por una molestia en una de sus rodillas que lo obligó a abandonar el terreno de juego.

Publicidad

Publicidad

La preocupación se ha intensificado debido a que los primeros informes médicos sugieren una posible rotura de ligamento cruzado, una de las lesiones más graves y temidas en el fútbol. El cubano se encuentra a la espera de exámenes definitivos que confirmen o descarten este diagnóstico, pero de ser confirmado, podría enfrentar al menos seis meses de rehabilitación lejos de las canchas.

ver también Saprissa acorralado: Alianza lanza una fuerte advertencia por el fichaje de Eduardo Anderson

Esta situación representa un duro golpe no solo para el jugador, sino también para el Saprissa, equipo que lo había enviado a préstamo con grandes expectativas. Paradela era una de las principales apuestas del director deportivo Sergio Gila, quien había confiado en el potencial del cubano para consolidarse en Europa y eventualmente ser vendido a un club del viejo continente.