Thomas Christiansen, entrenador de la Selección Mayor de Panamá, habló en conferencia de prensa luego de la dolorosa derrota de 3-0 contra México, goleada en contra que provocó que no pudiera clasificar a la final del Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Christiansen mencionó que se sentía molesto por la falta de concentración, en especial en el primer tiempo donde se vio la peor versión el equipo y a pesar de mostrar una mejoría en la segunda parte no bastó para mejorar el resultado y esa fue la razón del 3-0 en contra.

La molestia de Thomas Christiansen

“Nos faltó concentración y eso me fastidia. No me gustó que en el primer tiempo parecía que nos escondíamos para recibir la pelota. Me molesta perder. Hoy no fue un buen día. La primera parte no competimos, no tuvimos contundencia y nos faltó actitud”, dijo.

“En el primer tiempo fallamos en defensiva y ofensiva. Ellos fueron más contundentes a pesar de que tuvimos más posesión y ocasiones. Corregimos en el segundo tiempo. Metimos a México en su campo, tuvimos ocasión para acercarnos, pero fallamos, luego vino el 3-0 y cerraron el juego”, agregó.

“Generamos ocasiones importantes; si tuviéramos eficacia de cara a gol estaríamos hablando de otra cosa, son cosas que debemos aprender para seguir creciendo. Si no somos contundentes ante un equipo tan eficaz como México es difícil”, finalizó.

¿Cuándo volverá a jugar Panamá?

La Selección de los canaleros ahora se enfoca en el juego por el tercer lugar del Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, en el que ahora tendrá que jugar contra Jamaica el domingo a las 16:00 horas.

