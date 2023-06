El pasado jueves, la Selección de Panamá disputó su encuentro de semifinales frente a Canadá en la Liga de Naciones. Los comandados por Thomas Christiansen, cayeron 0-2 luego de que Jonathan David y Alphonso Davies facilitaran el triunfo para los de John Herdman.

Tras el compromiso, Christiansen, en conferencia de prensa, se mostró inconforme con la actuación de algunos futbolistas, asegurando que si fueran más eficaces, jugarían en mejores ligas, a diferencia de los canadienses, que sí lo hacen.

“Yo creo que nos hemos enfrentado a un equipo mundialista, que tiene mejores elementos individuales superiores a Panamá. Pero eso no significa que no teníamos con qué llegar a la Final. Yo no puedo poner en duda el esfuerzo y compromiso de los jugadores, pero ellos han sido más frescos fisicamente. Por supuesto, la calidad de jugadores de Canadá no se puede negar”, manifestó.

“Ellos han tenido un ritmo muy alto y lo que he dicho anteriormente, en la calidad individual son superiores. Si comparamos nuestra delantera con la suya, hay una diferencia importante. Eso no significa que no podemos competir, significa que sus jugadores están en esas ligas por eso. Si nuestros delanteros meten el gol, ese jugador ya estaría en una liga importante. No es el caso, pero tenemos que trabajar en ello”, agregó.

En cuanto al nivel de su plantel, el entrenador indicó: “Tenemos que mejorar cosas en Panamá y sacar jugadores a ligas importantes, que es lo que hace Canadá”, reiterando el tema de tener legionarios en ligas más competitivas.