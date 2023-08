La Selección de Panamá, que disputará un amistoso frente a Bolivia, el próximo 27 de agosto, se está preparando de cara a sus siguientes compromisos, tanto de Liga de Naciones, como, una posible clasificación a la Copa América 2024, la cual será importante para La Roja.

A pesar de que no es fecha FIFA, el elenco de Thomas Christiansen viajará a territorio boliviano, con el objetivo de jugar un partido de fogueo. Sin embargo, no tendrá a disposición a sus elementos principales, por lo que convocará a un cuadro alternativo, en busca de variantes para los próximos torneos de la selección nacional.

No obstante, es posible que, este no sea el único amistoso que jugará Panamá, pues, en las últimas horas, se informó que los Canaleros podrían enfrentar a un rival crucial, en los próximos meses. Aunque todavía no se ha dado fecha exacta del probable compromiso.

“Fuentes periodísticas en territorio norteamericano, me comentaron de un posible amistoso de Panamá vs. Inglaterra, a realizarse en uno de los escenarios del próximo Mundial 2026. Se verían de vuelta, después del Mundial de Rusia 2018”, expresó la comunicadora, Yenela Martínez.

En cuanto al calendario, las fechas FIFA restantes del 2023, están programadas para jugarse en: septiembre, octubre y noviembre. Quiere decir que, en caso de que el amistoso no se juegue en alguna de estas ventanas, tanto Panamá, como Inglaterra, se verán obligadas a llevar equipos alternativos.