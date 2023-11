El pasado sábado, la Liga Deportiva Alajuelense se coronó campeona del Torneo de Copa de Costa Rica. Con una anotación de Freddy Góndola, los Manudos se llevaron el certamen frente al Deportivo Saprissa, siendo el panameño, una de las figuras de la final.

De manera precisa, ha sido un año complicado para Góndola, quien durante los últimos meses, recibió ofensas por su rendimiento, al igual, insultos racistas. Sin embargo, el canalero apareció en uno de los momentos más importantes para el club en el 2023.

Tras finalizar el compromiso, Nazario Góndola, padre del atacante, brindó declaraciones hacia FUTV, en las que mandó un fuerte mensaje a la afición Rojinegra, defendiendo a su hijo de los “malos tratos”.

“La fanaticada, durante el bajón que tuvo Freddy, me lo criticaron de una manera increíble, toda la familia estaba bien sentida, yo le quiero decir a los aficionados que eso no se hace. Me lo maltrataron, me lo exprimieron, hoy estamos contentos. No sé qué vaya a pasar con el futuro de él, si se queda o se va, es problema de él. Si se queda, por favor aprendan a tratar a los jugadores, ellos son seres humanos, no pueden desprestigiar así a un futbolista”, expresó.

“En el primer año que él vino a la Liga hizo su nombre y porque tuvo ese bajón, me lo exprimieron, me lo trapearon y luego lo tiraron a la lavadora, eso no se hace. Ahora, yo le voy a mandar un mensaje a los aficionados, sigan con la mentalidad positiva con mi hijo. Él ya no va a bajar más el nivel porque el problema que tenía ya está resuelto. Yo no sé cuál es, pero tuvo un problema personal y tuvo ese bajón”, finalizó.

Recordemos que cuando Freddy Góndola fichó por Alajuelense, se ganó el cariño de la afición de forma inmediata a base de goles. Incluso, eso lo llevó a vestir la camiseta de la Selección de Panamá en la última Eliminatoria de Qatar 2022.

¿Cuántos goles lleva Góndola en Alajuelense?

Freddy Góndola ha disputado alrededor de 114 partidos con la camiseta de Alajuelense, en los que lleva 23 goles y 10 asistencias en su cuenta personal.

¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense?

Alajuelense volverá a las acciones de la Liga Promerica, el próximo miércoles 22 de noviembre, cuando se mida a Puntarenas, en la jornada 21 del campeonato costarricense.