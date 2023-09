Este domingo, la Selección de Panamá se midió a Guatemala, en un partido que terminaron empatando 1-1, luego de que a los Canaleros les hiciera falta contundencia de cara al marco. Un resultado que, a pesar de que los mantiene en la parte alta de la tabla, terminó siendo “negativo” para muchos.

La Roja, que venía de vencer 3-0 a Martinica, no logró mostrar ese mismo poderío frente al arco rival y, en esta ocasión, se tuvieron que conformar con un punto en su visita a tierras Chapinas. Sin embargo, pudieron haberse marchado con las tres unidades en la bolsa.

Por ello, Adalberto Carrasquilla se mostró molesto en la zona mixta post partido: “Es importante no perder, pero me voy con un sabor agridulce, me voy un poco molesto. Creo que cambiamos mucho nuestro estilo y son cosas que no podemos dejar pasar. Más adelante, esto nos podría costar”, expresó.

Cabe destacar que, Carrasquilla no logró disputar los 90 minutos, luego de que Thomas Christiansen decidiera sustituirlo en el transcurso de la segunda mitad, pese a que no estaba teniendo un mal rendimiento. Además, no estará disponible en la próxima fecha por acumulación de tarjetas.