Apenas días después de que se informara que el Aston Villa de Inglaterra buscaba a Adalberto Carrasquilla de cara al 2024, el Houston Dynamo anuncia su plantel para el próximo torneo de la MLS. En él, el conjunto de Texas confirma que el panameño permanecerá, por el momento, con el club.

La temporada de Carrasquilla no ha sido silenciosa ni mucho menos. El volante se está asentando como uno de los mejores en su posición, en la región, y ayudó a que el Dynamo se coronara campeón de la US Open Cup. Por la misma razón, no lo dejarán ir de forma sencilla.

¿Qué comunicó el Houston Dynamo?

“El Dynamo inicia la temporada 2024 con los siguientes 18 jugadores bajo contrato: el delantero Amine Bassi, el defensa Ethan Bartlow, el mediocampista Adalberto “Coco” Carrasquilla, el portero Steve Clark, el mediocampista Artur, el defensa Micael, el defensa Franco Escobar, el delantero Sebas Ferreira, el defensa Chase Gasper , el mediocampista Héctor Herrera, el delantero Aliyu Ibrahim, el mediocampista Sebastian Kowalczyk, el delantero Nelson Quiñónes, el mediocampista Brooklyn Raines, el defensa Brad Smith, el defensa Daniel Steres, el defensor Erik Sviatchenko y el portero Andrew Tarbell”, expresó la institución en su página web.

Cabe destacar que el contrato de Adalberto Carrasquilla sigue vigente con el Houston Dynamo, por lo que la directiva está en plena posición de exigir un precio alto por uno de sus mejores jugadores. Incluso, buscan triplicar el valor del canalero, tomando en cuenta su costo, según Transfermarkt (3 millones de euros).

Por otra parte, es preciso señalar que Carrasquilla apunta a ser uno de los jugadores a abandonar el cuadro norteamericano. Semanas atrás, se informaba que Las Palmas, de España, seguía interesado en él. Sin embargo, el conjunto de Islas Canarias, durante el mercado pasado, no convenció de manera económica a la directiva del Dynamo.

En cuanto al jugador, en sus declaraciones en la previa del último choque contra Costa Rica, expresó que su mayor deseo es volver a Europa. Aunque todavía tiene que evaluar las distintas situaciones, debido a que también busca comodidad para su familia.

¿Cuánto dinero pide el Houston Dynamo por Carrasquilla?

Recordemos que el cuadro de Texas está exigiendo entre 8 a 10 millones por Carrasquilla. Mismo precio pidió en el pasado mercado de transferencias y ninguno de los interesados alcanzó.