La Selección Femenina de Panamá tuvo un complicado estreno en la Copa Oro Femenina de la Concacaf 2024 en el que cayó goleada 6-0 frente a Colombia. Rival con el que se midieron el año pasado dejando mejores sensaciones (en junio perdieron 2-0 y luego empataron 1-1), pero que esta vez complicó su devenir en el Grupo B.

“Es un resultado agridulce, no hicimos nada de lo que teníamos planteado y si daría una crítica de nosotras es que no dimos todo lo que podíamos dar, pero aún así no hemos perdido nada y podemos conseguir los puntos que restan”, externó post juego la zaguera panameña Hilary Jaén.

¿Qué necesita Panamá para pasar de ronda en la W Gold Cup?

El conjunto de “Nacho” Quintana está obligado a vencer a su próximo rival, Puerto Rico, para aspirar a clasificar a cuartos de final entre las dos mejores de su zona. Esto teniendo en cuenta que las líderes, Brasil y Colombia, ambas con 3 puntos, se enfrentarán entre sí en la segunda fecha.

En caso de que las sudamericanas empaten, la Marea Roja definiría su destino en la última jornada midiéndose a un difícil Scratch, al cual deberían derrotar. O, de lo contrario, podrían avanzar de ronda si se erigen como una de las dos mejores terceras de toda la fase de grupos.

W Gold Cup 2024: la tabla de posiciones EN VIVO del Grupo B

El calendario de Panamá en la W Gold Cup 2024

